Fapesb calcula R$ 1 bilhão investido em ciência e tecnologia na Bahia

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), comemorou, nesta quarta-feira, 30, 22 anos de trabalhos nas áreas de pesquisa científica, tecnológica e de inovação no estado.

A cerimônia foi realizada no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em São Marcos, e contou com a participação do secretário da Secti, André Joazeiro, do diretor Geral da Fundação, Handerson Leite, de reitores e pró-reitores de universidades públicas e privadas e demais autoridades do meio científico.



Criada em 2001, a Fundação tem números que mostram uma maturidade ao longo dos anos. O Governo da Bahia, através da Fapesb, investiu cerca de R$ 1 bilhão em bolsas científicas e projetos contratados nesse período.

São 320 empresas apoiadas, 41 mil bolsas de pesquisa concedidas e 280 editais lançados, como por exemplo o Edital Popciências, de R$ 3 milhões, cujo objetivo é democratizar a participação da população em iniciativas com abordagens científicas, tecnológicas e de inovação para cidadãos que não necessariamente possuem formação acadêmica ou profissional.

Para o secretário da Secti, André Joazeiro, os números fazem a diferença no enfretamento das desigualdades sociais no estado, pois os investimentos permitem que a população baiana possa melhorar a sua condição de vida.

“O Governo está entendendo que é importante investir em ciência e tecnologia, e por isso já aumentou para R$ 1 bilhão esse investimento, em quatro anos, no Plano Plurianual Participativo (PPA). Então, a gente tem uma perspectiva muito bacana pela frente, com a captação do Governo Federal alinhado e também entendendo a importância do investimento em CT&I. Esse é um momento ímpar”, destacou Joazeiro, que representou o governador Jerônimo Rodrigues na cerimônia.

Investimentos

Durante o evento, além de uma Feira composta por pesquisadores que expuseram produtos desenvolvidos a partir do apoio da Fapesb, alguns inclusive do interior da Bahia, foi anunciado pelo diretor Geral da Fundação, Handerson Leite, o lançamento do Edital Agricultura Familiar 2 para setembro, cujo investimento será de R$ 10 milhões.

Na ocasião também, dois dos 11 contemplados no primeiro Edital Agricultura Familiar assinaram seus termos de outorga, oficializando a concessão de recursos pelo Governo do Estado para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa.

Para Handerson Leite, a celebração de 22 anos da Fapesb chega para que se possa reconhecer a importância dessa instituição no apoio à ciência, à tecnologia e à inovação junto às universidades e à comunidade científica. “Eu não fiz e não faço nada sozinho na Fapesb. Precisamos de todos para que a CT&I continue crescendo e se desenvolvendo juntos às universidades e comunidades científicas na Bahia. Por isso, temos uma equipe empenhada em atender todas as demandas necessárias para que isso se realize. Só tenho a agradecer por esse momento. Vida longa à Fapesb”.

A diretora Geral e pesquisadora da Fiocruz Bahia, Marilda de Souza Gonçalves, presente na cerimônia, falou da importância da Fapesb para as instituições de ensino e pesquisa do Estado e ressaltou o incentivo da Fundação para a carreira de muitas pessoas.

“Durante esses 22 anos a Fapesb sempre financiou as bolsas de pós-graduação, mestrado e doutorado, de iniciação científica e fomentou projetos de pesquisa de muita gente. O que a comunidade científica sempre vai querer é uma Fapesb fortalecida e que cada vez mais possa ampliar o elenco de projetos e bolsas que financia. Ela também já incentivou a carreira de muitas pessoas, inclusive a minha. Então, a Fapesb é uma instituição muito importante de fomento e incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em nosso Estado”, reforçou a Diretora