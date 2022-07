Feira baiana de supermercados espera movimentar R$ 300 milhões

Foi aberta nesta terça, 12, a 11a edição da SuperBahia - Feira e Convenções Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores, no Centro de Convenções de Salvador. Representantes do setor comercial do GRUPO A TARDE estiveram presentes no evento, que projeta um volume de R$ 300 milhões em negócios, um aumento de 13,2% em relação à última edição, realizada em 2019.

A maior feira de varejo de alimentos do Nordeste pretende reunir até quinta-feira, 14, um público estimado em 15 mil pessoas. São mais de 100 expositores de todo o Brasil em uma área total de 4.216 m². De acordo com o superintendente da Associação Bahiana de Supermercados (Abase), Mauro Rocha, a feira é uma oportunidade para compartilhar conhecimento por meio de palestras temáticas com foco em gestão e tecnologia

.“Além do nosso associado, o supermercadista, o dono do bar, do restaurante, da padaria e o dono do hotel podem visitar a feira e fazer bons negócios, porque vão falar diretamente com o gestor da indústria, eles vão poder se capacitar. Isso é muito importante. Eles terão a oportunidade de se desenvolver, ver como estão as novas maneiras de fazer a gestão em termos de tecnologia e aplicar isso no dia a dia da sua empresa. As palestras são um complemento muito importante, pois geram novos conhecimentos indispensáveis para agregar valor ao negócio da empresa”, afirma Mauro Rocha.

Sob o tema “Conheça o Varejo do Futuro”, o evento vai reunir diversas empresas durante os três dias de feira, como Ambev, Heineken, Coca-Cola, Grupo Petrópolis, Seara Alimentos, Indústrias Maratá, Eletrofrio, GS1 Brasil, Ecoart Tecnologia, Coopeavi, Brasfrut Frutos, Dampel Indústria, Uau Inglesa, Rgis Brasil, Mais Frio Refrigeração, Nestlé, Sodexo, Dular, Frutecon, Consulado da Argentina, Scard Administradora, M. Dias Branco, Bravo Caminhões, entre outras.

Serviço

O quê? 11ª edição SuperBahia - Feira e Convenções Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores

Quando? De 12 a 14 de julho

Onde? Centro de Convenções de Salvador, Boca do Rio

Inscrições: site www.abase-ba.org.br ou pelo telefone (71) 3444-2888