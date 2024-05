Feira de Agropecuária de Itapetinga deve movimentar mais de R$100 mi | A TARDE

Conhecida como a capital da pecuária da Bahia, Itapetinga está sendo palco, até o próximo domingo, 19, para a 52ª edição da Feira de Agropecuária. O evento deve movimentar mais de R$100 milhões em negócios e reunir mais de 50 mil pessoas.

Itapetinga é um dos maiores produtores de leite da Bahia, com mais de 15 milhões de litros anuais, e a feira é considerada uma das maiores exposições pecuárias.

O evento contará com exposição de gado do interior baiano, terá programação diversificada, incluindo stands de máquinas e veículos agrícolas, exposição de animais, leilões e rodeio.

Realizado pelo Sindicato Rural local, o evento acontece no Parque de Exposições Juvino Oliveira. Além disso, o evento contará com apresentações musicais da bandas como Estakazero, Cia do Calypso, Seu Maxixe, Neto LX, Luana Matos, e entre outras atrações.

