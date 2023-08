FGTS vai distribuir R$ 12,7 bilhões de lucro para trabalhadores

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decidiu nesta terça-feira, 25, que vai distribuir 12,7 bilhões do lucro obtido em 2022 para os trabalhadores. O valor corresponde a 99% do lucro obtido pelo fundo no ano passado.

Em 2022, o FGTS registrou lucro líquido de R$ 12,8 bilhões, e pela lei, a distribuição do lucro deve ocorrer até 31 de agosto. O valor será repassado a cada trabalhador de acordo com o saldo existente nas contas do FGTS em 31 de dezembro de 2022.

Em 2021, o valor distribuído aos trabalhadores foi de R$ 8,12 bilhões, e em 2020, R$ 7,5 bilhões.

Têm direito a receber, aqueles que tiveram saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2022. Quanto maior o saldo, maior o lucro recebido, ou seja, o depósito será proporcional ao montante que o trabalhador tinha até o último dia do ano passado.