Fiscais estaduais de todo o Brasil se reúnem em Costa do Sauípe

Começa neste domingo, 6, e vai até quarta-feira, 9, a 19ª edição do Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Conafisco), no complexo hoteleiro de Costa do Sauípe, em Mata de São João-BA. O evento é uma realização da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), em parceria com o Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia (Sindsefaz).

Com o tema “Tributação, Justiça Social e Inovação – Por um país menos desigual”, o congresso reúne cerca de mil fiscais de todo o Brasil, sendo mais de 100 da Bahia. O evento engloba, ainda, o 8º Encontro Nacional de Aposentados, Aposentandos e Pensionistas do Fisco Estadual e Distrital (Enape).

No encontro, os trabalhadores do fisco vão debater temas como a possibilidade de reforma do sistema tributário e os desafios da fiscalização, sonegação fiscal, a defesa da administração tributária e da justiça social e do país. Também serão discutidas e deliberadas as diretrizes para o plano de ação política da entidade, além de eleita também a nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Federação.

Charles Fernandes, auditor fiscal e presidente da Fenafisco, destaca a importância do debate fiscal para o combate à desigualdade. “Ao longo dos últimos seis anos a Fenafisco vem pautando temas importantes para a população, como a necessidade de uma Reforma Tributária Solidária no Brasil, que desonere os mais pobres e cobre imposto de quem pode pagar. Um grande trabalho que coroará o fim dessa gestão é o documento ‘Barões da Dívida’, que será apresentado no Conafisco, em Sauípe, que trata de sonegação fiscal, um outro importante tema do evento e um problema a ser enfrentado pelo país”.

O evento terá a presença de importantes autoridades da área tributária e econômica, entre os quais o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), Décio Padilha, que é secretário no estado de Pernambuco. Além dele, estarão presentes os doutores em Economia Guilherme Mello, Eduardo Fagnani, Talita Alves de Messias e Juliano Goularti. Também participarão do Congresso o economista chefe da FIESP, Igor Rocha e o jornalista especializado em Economia, Luiz Nassif.



Veja aqui a programação completa (https://bit.ly/3E2NyK6).