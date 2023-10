Fornecedores da Veracel poderão antecipar receita via fintech

Fortalecer a cadeia produtiva local e fortalecer a economia de 11 municípios, com crédito mais barato e menores prazos de pagamento. Com esse objetivo, a Veracel celulose, instalada em Eunápolis, no sul do estado, criou o antecipay, uma parceria com uma fintech, que vai viabilizar crédito a custo mais baixo para os fornecedores da empresa.

"É como se a Veracel estivesse buscando o crédito", explica Rodrigo Louzada, diretor Administrativo Financeiro da Veracel, que teve a ideia de fazer a ponte entre clientes e bancos após detectar a dificuldade de peqeuenos e médios fornecedores no acesso ao crédito.

No final de 2022, a Veracel encomendou, junto à fintech Monkey, uma plataforma para intermediar o negócio entre os fornecedores e os bancos cadastrados. Rebeca Ouro Preto, diretora de vendas da Monkey, detalha o funcionamento da plataforma.

"Não fazemos crédito, somos uma empresa de tecnologia", diz a executiva. A Monkey tem 7 anos de atuação no mercado e já transacionou R$ 65 bilhões de Reais nesse período, fazendo a intermediação entre bancos e empresas.

"A Veracel identificou a necessidade de ajudar fornecedores sem acesso ao crédito", conta Rebeca. Ela explica que, mesmo com as notas fiscais emitidas em nome da indústria, algumas empresas não conseguem antecipar os valores a receber.

Antecipação de recebíveis não é uma prática nova no mercado, mas, com o aval de uma grande empresa, os juros, que giram em torno de 4,5% ao mês, podem cair para a casa de 1%. "O fornecedor consegue capital com o custio Veracel", resume Rebeca.

Minutos

Todo procedimento é feito online. A Veracel lança as notas fiscais no sistema e os bancos fazem as ofertas para atrair os clientes, no chamado leilão reverso. Quem oferece a menor taxa, fecha o negócio. O contrato é firmado de forma digital e o dinheiro que demoraria até 60 dias para entar no caixa da empresa, cai na conta em minutos.

Nesse primeiro momento, o foco são os pequenos fornecedores e a estimativa é de movimentar R$ 9 milhões. Mas, já existe a perspectiva de expansão, como diz Gustavo Saraiva, gerente de relacionamento da Monkey. "A ideia é disponibilizar a plataforma para cada vez mais fornecedores".

Atualmente, a Veracel possui um total de 3.064 fornecedores cadastrados. Com mais de 50% das compras da empresa realizadas dentro do estado da Bahia, a empresa injetou, somente em 2022, R$34,5 milhões nos parceiros instalados ao longo dos 11 municípios que integram a cadeia produtiva local.

Expansão

Alex Laranjeiro, gerente financeiro da empresa Equilíbrio Florestal, que presta serviços de monitoramento nas plantaçõaes de eucalipto da Veracel, é um dos primeiros a se cadastrar na plataforma Antecipay. Com experiência de outras iniciativas semelhantes de antecipação de faturamento, ele destaca as vantagens do modelo.

"Existe muito pouca oferta de capital barato no Brasil. Juros altos, falta investimento governamental, o cenário da economia é desafiador. Ter uma multinacional liderando isso facilita, é só embarcar na onda", diz Laranjeiro.

Ele conta que a empresa fez investimentos pesados nos últimos 3 anos e se encontra em franca expansão. De janeiro até agora, o número de funcionários saltou de 700 para 960. Laranjeiro explica que o fluxo de caixa gerado pela antecipação ajuda a planejar novos investimentos.

"O maior ganho é poder organizar o fluxo de caixa. O banco vai exigir mais garantias, juros mais altos. Com o payback (retorno) mais cedo é possível para o fornecedor de potencial menor investir mais. Ajuda na questão do crescimento".