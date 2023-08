Goldwind vai instalar planta de aerogeradores na Bahia

A Bahia foi escolhida pela empresa chinesa Goldwind Energias Renováveis, maior fabricante mundial de turbinas eólicas, para instalação de planta de aerogeradores. O anúncio foi feito pela companhia durante o lançamento da sua nova sede administrativa em São Paulo, nesta terça-feira, 8. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, que no ato representou o governador baiano Jerônimo Rodrigues (PT), abriu a solenidade comemorando mais uma conquista da atual gestão.

A indústria chinesa, que havia assinado protocolo de intenções com o Governo do Estado em março deste ano, estava para decidir a localização da fábrica entre os estados da Bahia e do Ceará. O investimento total inicial será de R$ 150 milhões, com geração de 1.100 empregos diretos e indiretos. Segundo Almeida, a atração de investimentos tem sido um dos focos do Governo do Estado para ampliar as possibilidades de desenvolvimento, emprego e renda na Bahia.

“O universo da neoindustrialização debruça-se sob o powershoring, ancoragem de indústrias em sites que assegurem energia limpa, abundante, segura e barata. Sim, a Bahia além de ter o melhor acarajé do mundo e um povo trabalhador e criativo, tem também o ecossistema perfeito para ser um estado competitivo para o novo mundo industrial. Com muito trabalho dos governadores Jaques Wagner, Rui Costa e agora Jerônimo Rodrigues, estamos colhendo os frutos das boas sementes que foram plantadas. As tratativas do nosso governador e o sucesso da sua missão oficial na China foram fundamentais por mais essa conquista para a Bahia”, afirma Almeida.

A indústria chinesa não chegará sozinha. Ela trará um cluster empresarial, com todos seus grandes fornecedores, garantindo à Bahia na liderança da neoindustrialização sustentável com o encadeamento produtivo, voltada para a produção de energia limpa. O parque de componentes eólicos será composto por, pelo menos, seis empresas, dentre as quais a SINOMA, já comprometida em se implantar na Bahia ainda neste segundo semestre.