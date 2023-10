Governo do Estado articula retomada da indústria naval na Bahia

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) participou de audiência pública pela revitalização da Enseada do Paraguaçu e reabertura do Canteiro de São Roque, realizada na Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, no domingo, 24. O Governo do Estado, por meio da pasta, articula a retomada da indústria naval na Bahia.

De acordo com o titular da SDE, Angelo Almeida, a estratégia é atrair empresas que possam utilizar o Canteiro de São Roque na montagem, desmontagem e manutenção de plataformas, gerando entre cerca de dois mil empregos. A outra meta do estado é a Enseada do Paraguaçu conseguir ganhar um dos módulos de leilão da Petrobras.

O certame, que ocorrerá a partir de janeiro do ano que vem, vai escolher os fabricantes de módulos para plataformas de petróleo. A perspectiva é que a revitalização empregue de quatro a cinco mil pessoas novamente.

“Toda a região se reúne com trabalhadores e trabalhadoras no sentido de exercer e construir uma força política que permita retomar o protagonismo da indústria naval, que já existiu no local a partir do Estaleiro Enseada do Paraguaçu. O governador Jerônimo está muito empenhado em desenvolver uma grande cadeia produtiva na região neste setor tão importante para economia e desenvolvimento baiano”, afirmou Almeida, durante audiência.

O secretário ainda destacou que é tempo de focar na reconstrução do segmento econômico. “Fiquei muito tocado com a fala do meu colega, Secretário de Desenvolvimento e Turismo de Nazaré das Farinhas, Leonam Torres. De acordo com ele, jovens soldadores, que no auge do estaleiro tinham um carro Golf, hoje sobrevivem sendo mototáxis. A pretensão do governo é que jovens qualificados voltem a ser empregados na sua área”, finaliza.

Entre os presentes na audiência estavam o vereador Uberdan Cardoso de Santo Antônio, que promoveu a audiência pública junto com os vereadores da região; o prefeito do município, Genival Deolino; o presidente da Câmara de Vereadores, Chico de Dega; o prefeito de Muniz Ferreira, professor Gileno; o secretário de Desenvolvimento e Turismo de Nazaré das Farinhas, Leonam Torres; Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e Silvio Ataliba, coordenador da SDE.