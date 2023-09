Governo faz parcerias com empresas para investimento de R$ 820 mi

O governo da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), assinou protocolos de intenções com empresas que vão gerar cerca de 4 mil empregos e mais de R$ 820 milhões em investimentos. Os acordos, firmados em solenidade nesta segunda-feira,4, preveem a reativação, modernização, ampliação e implantação de 19 empreendimentos que irão beneficiar as cidades de Camaçari, Candeias, Dias D'Ávila, Eunápolis, Feira de Santana, Irecê, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Vitória da Conquista.

No evento, o titular da SDE, Angelo Almeida, reafirmou o compromisso do governador e destacou a importância da parceria entre empresas e a gestão estadual. “As assinaturas desses protocolos de intenções têm um papel crucial no nosso desenvolvimento. Essas parcerias fomentam investimentos e incentivam a inovação, fundamentais para impulsionar o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou.

O gestor também falou sobre a importância dos empreendimentos para o desenvolvimento social das regiões. “Além de criar empregos diretos e indiretos, essas empresas contribuem para o crescimento econômico local, aumentando a renda das pessoas e melhorando sua qualidade de vida. Dessa forma, as indústrias não apenas fortalecem a economia, mas também promovem um progresso social duradouro”, finalizou.

Entre as empresas estão CS Company Comércio e Fabricação; Galvani/Fosnor; SENAI CIMATEC; Frutas Lembranças; Vida Comércio e Industrialização de Alimentos; Pepsico do Brasil; Gamechange Solar; Civil Industrial e Comercial; Multinova Indústria de Embalagens; Química Peixoto Oli; Organização Leão do Norte; Bahia Telhas Metálicas; J. Alves Fertilizantes; Cresce Forte Adubo Orgânico; Brasil Metal Indústria; SBAMTUBOS Nordeste; Agromilk Agronegócios do Brasil; Cascatel Indústria e Comércio de Telhas; Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Limitada e Irmãos Mattar & Cia.

José Roberto Pastrello Junior, representante da Pepsico do Brasil, vai investir R$ 37 milhões para a modernização da sua produção de achocolatado em Feira de Santana. Ele ressaltou que o protocolo e os benefícios fiscais são importantes para que a empresa continue revigorando. “Com isso conseguimos continuar prospectando produtos novos e gerando novos empregos diretos e indiretos”, disse.

Com investimentos na ordem de R$ 282 milhões, o Senai CIMATEC também assinou protocolo de intenções para a ampliação do CIMATEC Park, unidade de educação e pesquisa no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e futuro presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, destacou que o projeto será para a implantação de novas estruturas. “Temos, com investimentos da Petrobrás, da Shell, o maior hub tecnológico de petróleo para testes e referenciamento dos equipamentos de águas ultra profundas. Temos também o objetivo de entrar no suporte da área automobilística e talvez na parte aeronáutica. Então nós precisamos dessa área para ampliar e atender esse masterplan de crescimento contínuo", finalizou.