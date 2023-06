Governo vai anunciar regras para baratear veículos nesta segunda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar medidas para o setor automotivo na tarde desta segunda-feira, 5. O pronunciamento acontecerá após a cerimônia do Dia Mundial do Meio Ambiente. Com a presença de ministros como Marina Silva e Fernando Haddad, o evento está marcado para acontecer às 15h, no Palácio do Planalto.

As medidas que serão anunciadas por Lula funcionarão como estímulos para a compra de carros populares. Não há detalhes sobre o anúncio do programa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou mais cedo que temas como transporte coletivo e de cargas também ganharam destaque nas medidas.

“A gente repaginou o programa, que ficou mais voltado para transporte coletivo e transporte de carga, mas o carro também está contemplado”, disse Haddad para jornalistas. Os detalhes do programa foram fechados nesta manhã, em reunião do ministro com Lula e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Com o anúncio do programa, carros populares mais baratos devem ser comercializados por cerca de R$ 60 mil. Ainda de acordo com o ministro, o incentivo será temporário. A Fazenda recebeu um prazo de 15 dias para apresentar detalhes para Lula.

Como consequência de uma renúncia fiscal, o programa de incentivo à compra de veículos deverá ser acompanhado de alguma compensação financeira.