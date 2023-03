Governo vai tributar apostas online para compensar tabela do IR

O governo federal vai passar a tributar jogos de apostas online, segundo informou nesta quarta-feira, 1º. A informação é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, a medida é tomada para compensar a correção feita na tabela do Imposto de Renda da pessoa física.

A medida deve atingir empresas de cassino online e apostas esportivas. Segundo Haddad, o presidente Lula é favorável a medida, pois já é adotada por outros países.

"Vamos regulamentar [os jogos]. Nós reajustamos a tabela do IR [Imposto de Renda] e isso tem uma perda pequena de arrecadação. Nós vamos compensar com a tributação sobre esses jogos eletrônicos que não pagam nenhum imposto e levam uma fortuna de dinheiro do país", disse Haddad em entrevista ao Uol.

Em maio, Lula anunciou que a isenção do imposto de renda subiria para quem recebe até R$ 2.640 por mês e a estimativa é de perda de R$ 3,2 bilhões aos cofres públicos em 2023 e R$ 6 bilhões em 2024.

"Em março regulamentamos (os jogos). Mandaremos para a Casa Civil e obviamente que serão chamados os ministérios envolvidos, mas é uma prerrogativa da Fazenda. Já falei com o presidente sobre isso e ele é a favor. Jogos (eletrônicos) no mundo inteiro são tributados", contou o ministro.

Segundo ele, os números sobre a arrecadação esperada com o novo tributo ainda não estão fechados, pois os dados estão variando, um dos motivos que motivou a taxação.

"Estamos trabalhando no assunto. A Receita Federal e a Secretaria de Reforma Econômica estão fazendo a estimativa de arrecadação e os números não estão convergindo. O modelo está pronto mas é preciso uma estimativa um pouco mais precisa. Mas é algo na ordem de bilhões, não muitos mas alguns".