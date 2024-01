Haddad diz que passagem aérea é preocupante na inflação | A TARDE

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta quinta-feira, 28, que a passagem aérea é um item preocupante na inflação.

“O que está nos preocupando em relação ao IPCA é um item, que são as passagens aéreas. Elas cresceram, nos últimos quatro meses, 65%. Elas já estavam caras há quatro meses e elas subiram 65%, o que está afetando o IPCA”, comentou o ministro em coletiva de imprensa realizada na sede do ministério, em Brasília.

A elevação do IPCA-15 de dezembro ficou acima da projeção do mercado, que era de 0,25%. O IBGE divulgou os dados do IPCA na manhã desta quinta. Segundo o órgão, o avanço foi influenciado, em grande parte, pelo grupo de transportes. Esse segmento foi puxado pelas passagens aéreas que subiram 9,02% e tiveram o maior peso individual no mês. Em 2023, esse subitem teve alta de 48,11%.

“Então, não é uma inflação que afeta de maneira uniforme toda a sociedade, mas afeta efetivamente quem faz uso desse meio de transporte. Então, é um impacto muito forte no IPCA”, afirmou Haddad.

Estratégia para baratear passagem aérea

Em resposta aos altos preços, em meados de dezembro, o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou a primeira etapa do Plano de Universalização do Transporte Aéreo. As medidas, elaboradas em conjunto pelo governo e pelas companhias do setor, preveem a oferta de uma cota de viagens com valores mais acessíveis.

Como divulgado pelo Metrópoles, as ofertas serão aplicadas por trecho de rotas e dependem da antecipação da compra do bilhete. A antecedência será de, no mínimo, 14 dias. O valor será definido pelas empresas do segmento.

Além disso, haverá benefícios como a marcação de assentos e remarcação de bilhetes, como também despacho gratuito da bagagem em 2024 para quem comprar o bilhete de última hora.

Inflação na meta

Em 2023, o resultado do IPCA-15 foi de 4,72%, acima da expectativa dos agentes econômicos, que era de 4,57%. No entanto, ainda está dentro da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

A inflação definida para 2023, é de 3,25%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Carne mais barata

Apesar da elevação no valor das passagens aéreas, o filé-mignon e picanha tiveram uma forte queda em 2023. As carnes registraram uma queda média nos preços de 9,29%, garantindo que o churrasco brasileiro tenha ficado mais barato em 2023.

Entre as carnes, os destaques maiores ficaram na picanha, com queda de 9,49% e na alcatra, de 9,93%. O cupim ficou 5,16% mais barato. A costela na brasa teve um recuo de 12,41%. O filé-mignon caiu 12,13%e o contrafilé apresentou uma redução de 8,38%.