Haddad indica dois novos nomes para diretorias do Banco Central | A TARDE

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira, 30, a indicação de Paulo Picchetti, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , e Rodrigo Alves Teixeira, servidor de carreira como diretores do Banco Central (BC).

Picchetti foi indicado para assumir a diretoria de Assuntos Internacionais, enquanto Teixeira, para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta. Segundo Haddad, os nomes serão entregues ao Senado ainda nesta hoje e não darão entrevistas a pedido do ministro. As indicações ao BC passam por sabatina da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e devem ser aprovadas pela Casa Alta.

Os dois nomes devem assumir após o fim do ano, com o encerramento dos mandatos da diretora de Assuntos Internacionais, Fernanda Guardado, e de Relacionamento, Mauricio Moura, no dia 31 de dezembro. Com essas indicações, somam-se quatro o número de diretores nomeados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.