Historiador pernambucano lança livro sobre Inflação e Economia Nacional

Historiador e economista pernambucano Dr. Givaldo Peixoto - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Beirando os 99 anos, o historiador e economista pernambucano Dr. Givaldo Peixoto, um pensador econômico brasileiro, lança seu mais novo livro, intitulado “Do Processo Inflacionário como Subsídio Estatal à Concentração da Renda Privada”. O lançamento com sessão de autógrafos, que ocorreu no salão nobre da Associação Comercial da Bahia (ACB), representa o primeiro volume da série “Da Moeda Nacional de Curso Forçado, esta Ilustre Desconhecida”, e desafia leitores a reavaliar as políticas monetárias e o impacto da inflação na distribuição de renda. Em sua obra, o autor nos convida a refletir sobre como o sistema econômico atual impacta a vida de milhões de brasileiros, especialmente os mais vulneráveis.

Para o pesquisador, a inflação não é um fenômeno ligado ao conceito clássico da moeda como simples meio de troca, mas sim um reflexo de uma escassez profunda e da desvalorização de produtos essenciais, como alimentos. “O processo inflacionário existe porque há um produto que falta, aí encarece. A moeda não é um ser vivo; ela é um instrumento público de remuneração e redistribuição da renda nacional”, afirma. Ele defende que o combate eficaz à inflação passa, necessariamente, pelo controle da escassez, especialmente de alimentos, e pela estabilização da produção. O historiador ressalta que sua análise sobre inflação e concentração de renda vai na contramão das políticas tradicionais, que focam no aumento de juros e no controle estrito da moeda. Para Peixoto, o verdadeiro combate ao processo inflacionário só pode ocorrer com medidas preventivas voltadas ao aumento da produção e à regulação do mercado de alimentos. “É o alimento que falta na mesa dos mais pobres o verdadeiro causador da inflação, e não os bens de luxo ou o consumo de automóveis”, explica. Ele também destacou o impacto das mudanças econômicas ao longo da história, lembrando que, antes da criação da moeda de curso forçado, o problema inflacionário não existia. A inflação, segundo Dr. Peixoto, surgiu junto com a necessidade de remunerar o trabalho social e passou a ter impacto direto na vida das pessoas. Em seu novo livro, ele faz uma crítica à teoria econômica vigente e busca trazer uma perspectiva inovadora para as futuras gerações de economistas.

A obra de Dr. Peixoto reflete o estudo desse pesquisador que presenciou diversos ciclos econômicos. Nascido em Exu, no sertão de Pernambuco, ele trilhou uma trajetória marcante como educador, jurista e pensador constitucional. Entre seus feitos, destacam-se a fundação de escolas em sua cidade natal, democratizando a educação, e a criação de um projeto de Constituição em 1978, que antecipou debates fundamentais que marcariam a Constituição Brasileira de 1988. Com quase um século de vida, Dr. Givaldo Peixoto continua atuante, provando que o conhecimento não tem idade. Além de escritor, ele é um colecionador dedicado de livros sobre economia e história monetária, e ao longo de sua vida trocou correspondências com figuras influentes no meio político e empresarial. O livro, publicado pela Lisbon International Press, está à venda por R$ 63,90 na Livraria Ipê das Letras, dando acesso a uma obra que é fruto de mais de seis décadas de pesquisa.