Ibovespa cai pela 12ª vez, a maior sequência negativa da história

O Ibovespa fechou nesta quarta-feira, 16, em queda pela 12ª vez consecutiva. Não há registro de nenhuma sequência de 12 desvalorização da bolsa desde 1980, segundo informação de Einar Rivero, da plataforma Trademap.

O principal índice da bolsa de São Paulo, o B3, encerrou o pregão em baixa de 0,50%, aos 115.591,52 pontos. Na semana, o índice acumula uma perda de 2,10% até aqui.

A queda acompanha o cenário das bolsas de Nova York, com a divulgação da ata do Federal Reserve (Fed) referente à última reunião de política monetária. Na B3, as ações da Petrobras seguiram movimento contrário e operaram no positivo ao longo do dia:

Os papéis ordinários (ON, com direito a voto em assembleias) subiram 2,95%. Preferenciais (PN, com preferência por dividendos), 2,20%.