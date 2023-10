Ibovespa fecha em queda de mais de 2%

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, o B3, registrou queda nesta quinta-feira, 21, após o anúncio do Comitê de Política Monetária (Copom) de cortar a taxa básica de juros (Selic) em 0,5 ponto. O índice despencou 2,15%, aos 116.145 pontos.

Além disso, o Federal Reserve (Fed), manteve os juros na faixa de 5,25% e 5,50%, o que fez o dólar fechar em alta, a R$ 4,9336, nesta quinta. O banco central dos EUA optou por manter suas taxas de juros inalteradas, mas indicou a possibilidade de novas altas nas próximas reuniões

Na noite de quarta-feira, 20, a Selic passou de 13,25% para 12,75% ao ano.

A queda no índice foi influenciada pelo tombo de diversas ações - os papéis da Magazine Luiza, do Grupo Soma e da construtora MRV chegaram a cair mais de 5% ao longo do dia.