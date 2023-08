Ibovespa opera em queda com pressões do exterior

Após uma série de 13 quedas consecutivas - maior marca já registrada pelo Ibovespa -, o principal índice da bolsa de valores de São Paulo, opera em queda nesta segunda-feira, 21, após pressões envolvendo reunião do bloco de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (Brics) e a queda de juros na China.

Por volta das 13h04 de hoje, o índice operava no vermelho, em 0,94%, com 114.352 pontos.

A China hoje está no centro das oscilações do mercado financeiro após uma série de medidas de desaceleração econômica. O Banco Popular da China cortou uma das principais taxas de juros de empréstimo do país em 0,10 ponto porcentual para 3,45% ao ano.

Além disso, o mercado brasileiro oscila com a divulgação do boletim Focus, pelo Banco Central do Brasil (BC), que reúne as projeções do mercado para os principais indicadores econômicos do país. As expectativas para a inflação em 2023 subiram pela primeira vez em meses, passando de 4,84% para 4,90% e se distanciando da meta do BC, de 3,25%.

Além disso, os olhos dos investidores também estão voltados à ida do presidente Lula à cúpula de líderes dos países do bloco de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (Brics).