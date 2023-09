Ibovespa sobe 1,86% com crescimento do PIB

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, o B3, fechou com uma alta de 1,86%, a 117.892,96 pontos, após a divulgação nesta sexta-feira, 1º, do crescimento de 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) - que foi acima das expectativas no segundo trimestre.

A bolsa registrou na semana, um ganho de 1,86% e 7,43% no ano. Os destaques valem para a Vale (VALE3), que registrou alta de 5,85%, a Petrobras (PETR4) com aumento de 2,16% e Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 0,86%, Bradesco (BBDC4), 0,27% e BB (BBAS3), 0,68%. As ações da B3 (B3SA3) avançaram 0,39%, após oscilação.

O dólar comercial encerrou a sessão desta sexta-feira (1º) em queda de 0,21%, cotado a R$ 4,941.

O mercado financeiro também reagiu a um relatório de emprego norte-americano que ofereceu sinais dos próximos passos do Federal Reserv (Fed) nos Estados Unidos e ao cenário positivo para a China.