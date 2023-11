Inflação registra queda em outubro e Salvador tem avanço nos preços | A TARDE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta sexta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou uma queda de 0,02% em outubro ante o mês de setembro, saindo de 0,26% para 0,24%. Este é o quarto resultado seguido no campo positivo do setor.



No ano, o IPCA acumulou uma alta de 3,75% e, nos últimos 12 meses, de 4,82%, abaixo dos 5,19% observados no ano imediatamente anterior. Em outubro do ano passado, a variação havia sido de 0,59%.

Em outubro, o maior impacto foi dos preços de passagens aéreas, que tiveram alta de 23,7% em relação a setembro. Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados registraram alta este mês:

Alimentação e bebidas: 0,31%;

Artigos de residência: 0,46%;

Vestuário: 0,45%;

Transportes: 0,35%;

Saúde e cuidados pessoais: 0,32%;

Despesas pessoais: 0,27%;

Educação: 0,05%;

Habitação: 0,02%;

Comunicação: -0,19%.

Na lista da inflação das capitais do Brasil, Goiânia aparece em primeiro lugar com uma queda em setembro de 0,11% e alta de 0,80% em outubro. Salvador aparece com o sexto maior reajuste nos preços, com 0,29% no mês. No ano, a capital baiana tem um índice que superou a média nacional de 3,75%, com 3,94%.

Em comparação a outubro do ano passado, Salvador registrou a uma inflação total de 4,46%, menor IPCA verificado no Brasil no mesmo período, de 4,82%.