Inscrições para cursos do Pronatec terminam neste domingo | A TARDE

As inscrições para os cursos de qualificação profissional do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) Mulheres Mil terminam neste domingo, 26. As candidatas interessadas em concorrer podem se inscrever, de forma gratuita, no Portal da Educação.



São 350 vagas, distribuídas em seis cursos gratuitos, para a matrícula de estudantes. Os cursos, com duração média de quatro meses, começarão em 8 de julho. Para esta seleção, estão sendo ofertadas vagas para os cursos de artesã de biojoias, artesã de bordado a mão, manicure e pedicure, maquiagem, Microempreendedora Individual (MEI) e salgadeira.

Para ter direito à vaga, as candidatas devem se autodeclarar do gênero feminino (cisgênero, transgênero ou travesti), ter idade mínima de 16 anos, residir na Bahia, se declarar integrante de família de baixa renda (renda per capita mensal de até meio salário mínimo ou renda familiar de até três salários mínimos) e possuir CPF.

Seleção para professoras

O Pronatec Mulheres Mil também está ofertando 52 vagas para a contratação de professoras que atuarão no programa. Para se candidatar, é necessário ser servidora pública efetiva ou contratada pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda); ser do gênero feminino (cisgênero, transgênero ou travesti); residir na Bahia; e ser técnica de nível médio, graduada ou licenciada na área em que ministrará as aulas.

As inscrições, gratuitas, devem ser feitas até segunda-feira, 27, bastando preencher o formulário disponibilizado junto com o Edital do Portal da Educação, e enviar a documentação para o e-mail [email protected].

