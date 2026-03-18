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ECONOMIA

INSS suspende empréstimos do C6 Bank por cobranças irregulares

Instituição deverá ressarcir aproximadamente R$ 300 milhões a clientes afetados

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

18/03/2026 - 19:07 h

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Imagem ilustrativa da imagem INSS suspende empréstimos do C6 Bank por cobranças irregulares
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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) determinou a suspensão imediata da liberação de novos empréstimos consignados do C6 Bank para aposentados e pensionistas. A medida foi oficializada na segunda-feira, 16, por meio de publicação no Diário Oficial da União, após a identificação de descontos considerados irregulares nos benefícios.

De acordo com o órgão, a instituição financeira — que tem entre seus acionistas o JPMorgan Chase — deverá ressarcir aproximadamente R$ 300 milhões a clientes afetados. A proibição seguirá em vigor até que todos os valores sejam devolvidos com a devida correção.

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Uma apuração conduzida pela Controladoria-Geral da União (CGU) apontou cerca de 320 mil contratos com indícios de cobranças por serviços não autorizados, como seguros e pacotes adicionais vinculados aos empréstimos. As falhas também foram confirmadas por análises internas do próprio INSS.

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Decisão

Segundo o instituto, a decisão foi tomada após o banco não cumprir termos de um acordo firmado anteriormente. Apesar de reuniões recentes entre as partes, não houve avanço para solucionar as inconsistências.

O INSS também determinou a interrupção imediata dos descontos considerados indevidos. Caso a ordem não seja atendida, o órgão pode bloquear repasses ao banco e acionar a Dataprev para garantir a devolução dos valores.

Posicionamento do banco

Em nota, o C6 Bank contestou a decisão e afirmou que vai recorrer judicialmente.

A instituição sustenta que não houve irregularidades e que todas as operações seguiram as normas vigentes. Também negou que a contratação de crédito consignado esteja vinculada à adesão de outros produtos ou serviços.

Publicidade com Gisele Bündchen

Nos últimos anos, o C6 Bank investiu em campanhas publicitárias com a modelo Gisele Bündchen, que se tornou rosto da marca em 2021. O contrato foi renovado em 2023 e seguiu vigente até 2025.

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