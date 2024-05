Justiça aceita pedido de recuperação extrajudicial da Casas Bahia | A TARDE

A Justiça de São Paulo aceitou nesta segunda-feira, 29, o pedido de recuperação extrajudicial do Grupo Casas Bahia. As dívidas da empresa chegam a R$ 4,1 bilhões.

Na decisão da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do TJ de São Paulo, o juiz Jomar Juarez Amorim determinou a suspensão, pelo prazo de 180 dias, de todas as ações contra a varejista movidas por credores.

"A requerente deverá comprovar, no prazo do edital, o envio de carta aos credores sujeitos ao plano. A minuta deverá conter a relação de todos os credores sujeitos ao plano e o meio de acesso ao conteúdo do plano", disse o magistrado.

Segundo o documento, o pedido é restrito e envolve apenas as sexta, sétima e oitava emissões de debêntures a mercado e a nona emissão de debêntures "e certas CCBs emitidas junto a instituições financeiras". Ou seja, não envolve as dívidas com fornecedores, colaboradores e outros credores. A solicitação em questão já foi pré-acordada com os principais credores, que detêm 54,5% dos débitos.

Diferente da recuperação judicial, a de ordem extrajudicial permite que a empresa negocie em primeiro momento com alguns dos seus credores, sem a intervenção do Poder Judiciário.