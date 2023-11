Loteria: Quina paga R$ 1,5 milhão nesta sexta-feira | A TARDE

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta sexta-feira, 3, as dezenas dos concursos 2.945, da Lotofácil; 6.282, da Quina; 2.542, da Lotomania; 467, da Super Sete; 2.010, da Timemania; 831 do Dia de Sorte; e 2.589, da Dupla Sena. Os números foram revelados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O concurso com prêmio mais alto da noite é o do Super Sete, que pode pagar até R$ 8,1 milhões para quem acertar os sete números sorteados. Já a Quina conta com prêmio de R$ 1,5 milhão.

Veja as dezenas sorteadas:

Quina

10 – 15 – 21 – 26 – 76

Timemania

13 – 15 – 21 – 41 – 70 – 73 – 78

Time do coração: 66 – Sampaio

Super Sete

Coluna 1: 4

Coluna 2: 9

Coluna 3: 0

Coluna 4: 7

Coluna 5: 4

Coluna 6: 1

Coluna 7: 0

Dupla Sena

Primeiro sorteio: 01 – 15 – 18 – 27 – 29 – 46

Segundo sorteio: 04 – 08 – 09 – 14 – 21 – 24

Lotomania

04 – 07 – 10 – 13 – 20 – 22 – 25 – 27 – 29 – 33 – 38 – 44 – 50 – 62 – 63 – 71 – 73 – 75 – 85 – 91

Dia de Sorte

02 – 07 – 17 – 20 – 23 – 25 – 26

Mês de sorte: 08 – agosto

Lotofácil

05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25