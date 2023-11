Magazine Luiza reverte prejuízo e lucra R$ 331,2 milhões | A TARDE

A varejista Magazine Luiza reverteu o prejuízo e registrou lucro líquido de R$ 331,2 milhões no terceiro trimestre, segundo informou a empresa. No mesmo período do ano anterior, a empresa teve um prejuízo de R$ 190,9 milhões.

Na versão ajustada, que desconsidera eventos não recorrentes, a varejista teve prejuízo líquido de R$ 143,4 milhões.

Analistas, em média, esperavam prejuízo líquido de R$ 154,1 milhões, com base em dados da LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado ficou em R$ 487,5 milhões, redução de 0,7% frente a um ano antes.