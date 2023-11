Maioria dos brasileiros confia em melhora de situação econômica | A TARDE

Um levantamento feito pelo instituto AtlasIntel, e recebido em primeira mão por A TARDE, aponta que mais da metade da população brasileira acredita na melhora da situação econômica do país a curto prazo.

54% dos 5.211 entrevistados afirmaram que a situação do Brasil "Vai melhorar" quando perguntados "Qual é a sua expectativa para a situação econômica do Brasil e do mercado de trabalho daqui a 6 meses? Qual é a sua expectativa para a situação econômica da sua família?".

A situação do emprego também é vista com otimismo por 54% dos entrevistados, enquanto a situação da família aponta 47%.

Os mais otimistas dentro das faixas etárias especificadas estão entre os 35-44 anos, enquanto os jovens de 25-34 anos marcam indíces bem abaixo do espectro geral.

O levantamento do instituto foi feito com 5.211 pessoas entre os dias 17 e 20 de novembro e possui uma margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos.