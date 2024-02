Microsoft demite 1,9 mil funcionários da área de games | A TARDE

A Microsoft, empresa de tecnologia da informação, demitiu nesta quinta-feira, 25, cerca de 1,9 mil pessoas da área de games. Os setores com maior impacto foram as empresas Activision, Blizzard e King, que juntas reuniam cerca de 22 mil pessoas.

Os cortes de quase 9% do total de funcionários do setor foram anunciados um dia depois de a Microsoft atingir a marca de US$ 3 trilhões em valor de mercado, em meio à expansão do segmento de inteligência artificial (IA) da empresa.

A Activision Blizzard é responsável pela série de sucesso "Call of Duty", "Diablo" e "Hearthstone", e a King pelo sucesso dos celulares "Candy Crush". Em comunicado enviado por e-mail aos demitidos, o chefe da divisão Xbox, Phil Spencer, disse que os cortes ocorreram após serem identificadas sinergias entre as empresas.

“À medida que avançamos em 2024, a liderança de jogos da Microsoft e Activision Blizzard está comprometida em alinhar uma estratégia e um plano de execução com uma estrutura de custos sustentável que apoiará toda a expansão de nosso negócio”, afirmou o executivo.

O presidente da Blizzard, Mike Ybarra, e um dos fundadores do estúdio, Allen Adham, também saíram da empresa.