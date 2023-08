Movimentação de portos bate recorde histórico no 1ª semestre de 2023

O setor aquaviário apresentou recorde histórico entre janeiro e junho de 2023, com a movimentação de mais de 616 milhões de toneladas, o que representa 2,4% de crescimento em comparação ao primeiro semestre de 2021 (601,4 milhões de toneladas). Os dados são do Estatístico Aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).

Em comparação ao mesmo período de 2022, o crescimento é de 6,38% (579,1 milhões de toneladas). Destaque para março e maio, que registraram crescimento de 11,7% e 11%, respectivamente, na comparação com os mesmos meses do ano anterior.

O registro recorde do primeiro semestre de 2023 foi impulsionado pelo aumento na movimentação de minério de ferro (172,8 milhões de toneladas), de óleo bruto (103,7 milhões de toneladas) e de soja (87,8 milhões de toneladas). Outra commodity de destaque é o milho, que movimentou 13,28 milhões de toneladas.

O porto de maior movimentação entre janeiro e junho deste ano foi o de Santos (63,3 milhões de toneladas), um aumento de 1,1% em comparação ao mesmo período de 2022. O Porto Organizado foi responsável por 29,7% de toda a movimentação portuária pública do primeiro semestre.



Exportações

De janeiro a junho, 349,2 milhões de toneladas foram enviadas para o exterior partindo de instalações portuárias brasileiras, total que representa elevação de 9,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os granéis são os principais perfis da pauta, representando quase 90% das exportações, sendo 79% como granel sólido e 10% granel líquido.

Além da exportação recorde de commodities, o Brasil exportou 2,5 milhões de toneladas de carnes de aves congeladas em contêineres pelos seus portos no primeiro semestre de 2023, chegando a um crescimento de 9% em comparação com o mesmo período de 2022. O crescimento na movimentação ocorreu mesmo com a queda nos preços da carne de frango ocorrida neste último semestre.

Os portos do sul concentraram esses embarques para o exterior, sendo responsáveis por 2,2 milhões de toneladas, o equivalente a quase 89% do total, com destaque para Paranaguá, que exportou 1,2 milhões de toneladas de carnes de aves.