MSC compra Wilson Sons por R$ 4,35 bilhões

O Tecon, Terminal de Contêneires do Porto de Salvador, é admnistrado pela Wilson Sons - Foto: Codeba / Divulgação

A MSC, gigante do transporte marítimo, chegou a um acordo para comprar a brasileira Wilson Sons, uma das maiores operadoras integradas de serviços portuários e marítimos do país.

Fundada em Salvador em 1837, a Wilson Sons teve 56,47% de sua participação, que pertencia ao grupo OW Overseas, negociada com a MSC em um valor de R$ 17,50 por ação, o que resultou em uma operação com valor aproximado de R$ 4,35 bilhões.

Para ser concluída, a operação ainda precisa ser aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e pela Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), o que, de acordo com expectativa divulgada pela Wilson Sons em um boletim para acionistas, deve ser concluído no segundo semestre de 2025.

Após a conclusão da transação, é esperado que a MSC, através da sua subsidiária, a SAS Shipping Agencies Services Sàrl, lance uma oferta pública de aquisição das ações, oferecendo o mesmo preço negociado com a OW Overseas para todos os demais acionistas da companhia, cobrindo o equity value, valor de uma empresa disponível para proprietários ou acionistas, estimado para a empresta, atualmente na casa dos R$ 7,8 bilhões.

“Nossa estratégia sempre foi focada em fornecer elevado valor de longo prazo aos nossos acionistas, equilibrando cuidadosamente os riscos de investimento e evitando as distrações dos ciclos de mercado de curto prazo. Esta venda está alinhada com nosso propósito e nos permitirá concentrar no desenvolvimento do negócio por meio de um crescimento lucrativo sustentável”, disse em comunicado Caroline Foulger, presidente do Conselho de Administração da Ocean Wilsons.

Com a compra, a MSC se torna a acionista majoritária da Wilson Sons por larga distância, com a Tarpon Capital detendo 12,11% das ações e a Radar Gestora com 9,62%, além de outros acionistas minoritários.

Como parte da obrigação de compra, a Wilson Sons pagará dividendos trimestrais limitados a US$ 22 milhões aos seus acionistas até que a venda seja concluída.

Segundo a MSC, a compra da Wilson Sons promoverá a expansão da operação da gigante europeia no Brasil, que possui uma das maiores operações de cruzeiros do mundo e 47 terminais portuários espalhados em 27 países.

Com uma receita liquída de cerca de R$ 2,5 bilhões ao ano, a Wilson Sons deve acrescer nas áreas de rebocadores, logística e de contêineres, inclusive em Salvador, onde a empresa é dona da Tecon Salvador (Terminal de Contêneires do Porto de Salvador), empresa esponsável pela grande maioria dos embarques e desembarques de contêineres na capital baiana.