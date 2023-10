Não há necessidade de retomar horário de verão em 2023, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quarta-feira, 27, que não vê “evidências de necessidade” para voltar a implantar o horário de verão em 2023 no Brasil.

“Em virtude do planejamento seguro implantado pelo ministério desde os primeiros meses do governo, os dados não apontam, até o momento, para nenhuma necessidade de implementação do horário de verão”, disse a pasta, em nota.

O horário de verão costumava se iniciar entre outubro e fevereiro em parte dos estados, mas foi extinto em abril de 2019, durante mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo estudos, a medida tem pouca efetividade na economia energética. Para o ministro, o Brasil está “com reservatórios no melhor momento dos últimos 10 anos”

“O setor elétrico é extremamente sensível e ele depende também, não somente, do índice pluviométrico, por mais que a ciência nos dê norte de possibilidades e referências do quanto vai chover, é importante que nós o tempo todo nos mantenhamos precavidos sobre a afirmação de que vai ou não vai acontecer”, aponta nota.