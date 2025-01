Novo salário mínimo começa a valer amanhã; entenda mudanças - Foto: © Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Começa a valer a partir desta quarta-feira, 1º, o novo valor do salário mínimo, de R$ 1.518. A mudança, que foi sancionada ontem, 30, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, faz parte de um conjunto de medidas para reduzir os gastos públicos. A medida representa uma alta de R$ 106 em relação aos R$ 1.412 pagos atualmente.

A mudança não vai alterar apenas os vencimentos de quem recebe o piso nacional e as contribuições para o microempreendedor individual (MEI), mas também levar ao reajuste de diversos pagamento. Além disso, o novo piso nacional também mudar os valores do PIS, das aposentadorias, seguro-desemprego, abono salarial e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A medida é a principal forma de segurar gastos proposta pelo pacote aprovado pelos deputados e senadores. O governo estima uma economia de R$ 15,3 bilhões em dois anos.

Leia mais

A nova regra vai afetar não só os trabalhadores do setor privado como também grande parte dos beneficiários do INSS: hoje 28 milhões dos aposentados e pensionistas, ou quase 70% do total, recebem pelo piso salarial.

Entre trabalhadores de carteira assinada, servidores públicos e aposentados e pensionistas, ao menos 53 milhões de brasileiros serão afetados pelas mudanças no reajuste do mínimo e nas regras de pagamento do PIS/Pasep.