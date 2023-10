Número de pedidos de recuperação judicial aumentam 82,4% em um ano

Uma pesquisa feita pela Serasa Experian e divulgada nesta segunda-feira,25, aponta que no mês de agosto foram registrados 135 pedidos de recuperação judicial (RJ) no Brasil. O número representa um crescimento de 82,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Se comparado a julho deste ano, houve um acréscimo de 32,4%.

“A contínua expansão da relação de empresas inadimplentes evidencia que a falta de estabilidade econômica ainda representa um obstáculo para as empresas”, afirmou o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. “É inevitável que muitos empresários, prejudicados financeiramente, busquem a recuperação judicial como alternativa para reestruturar a capacidade financeira das companhias e evitar a falência", acrescentou.



A pesquisa aponta que as micro e pequenas empresas (MPEs) lideraram os pedidos de RJ em agosto, com 91 requerimentos. Elas foram seguidas pelos negócios médios, com 31, e pelos grandes, com 13. Em agosto do ano anterior, as MPEs registraram 51 solicitações, ante 11 das companhias de porte médio e 16 grandes.



De acordo com o levantamento, as empresas do segmento de serviços foram as responsáveis pelo maior número de requisições de RJ, com um total de 60. O comércio ficou em segundo lugar, com 39, seguido pela indústria (28) e pelo setor primário (8).



Os pedidos de falência chegaram a 103 em agosto. Esse total representou uma queda de 9,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado e uma retração de 2,8% sobre julho deste ano. Nesse caso, as MPEs também lideraram a lista com 58 solicitações. As companhias médias ficaram com 25 e as grandes, com 20.