O volume de serviços na Bahia cresceu 2,9% em julho de 2023

O volume de serviços na Bahia cresceu em 2,9% em julho deste ano, em comparação ao mês passado, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada com análise da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

Na média nacional, a Bahia acompanhou o mesmo comportamento de expansão quando comparado os dois meses (0,5%). Com esse resultado, a Bahia recuperou totalmente a perda de 2,1% contabilizada no mês de junho e cresceu acima da média nacional. O desempenho do setor no mês de julho foi marcado pela ampliação do consumo dos serviços ofertados pelas empresas do setor, motivado pelo término do recesso junino nas escolas, órgãos públicos e privados.

Na comparação com julho de 2022, o setor cresceu 10,3%. O resultado foi puxado pelos Serviços prestados às famílias (22,6%); Serviços de informação e comunicação (21,6%); Serviços profissionais, administrativos e complementares (10,0%), e Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (6,0%). Registraram quedas outros serviços (-16,1%) marcou queda. Nessa comparação, a Bahia apresentou crescimento acima da média nacional (3,5%).

Na comparação com o acumulado dos sete primeiros meses do ano de 2022, o setor expandiu 8,1%. Foram puxadas pelos Serviços de informação e comunicação (14,3%); Serviços prestados às famílias (9,2%); Serviços profissionais, administrativos e complementares (7,6%); Outros serviços (7,2%), e Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (6,5%). O resultado da Bahia é superior à média nacional (4,5%).

Já no acumulado dos últimos doze meses, em relação ao mesmo período do ano anterior, o setor ampliou 6,6%. Todas as cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, com destaque para a atividade de Serviços prestados às famílias (8,3%), que apontou a mais expressiva variação positiva, seguida por Outros serviços (7,4%), depois Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (7,3%), Serviços de informação e comunicação (6,5%), Serviços profissionais, administrativos e complementares (5,1%). Nessa análise cabe também destacar, que o resultado da Bahia é superior à média nacional (6,0%).