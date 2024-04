Parque Tecnológico da Bahia marca presença no South Summit Brasil 2024 | A TARDE

A terceira edição do South Summit Brasil, que acontece em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, entre os dias 20 e 22 de março, terá a participação do Parque Tecnológico da Bahia. O grupo é capitaneado pelo setor de inovação da instituição junto às empresas Infleet, que atua com soluções para gestão de frotas, e a Hostoo, que oferece serviços de hospedagem em nuvem individualizada para sites e aplicações PHP, uma das principais linguagens de aplicação no comércio eletrônico. Estima-se que o evento reúna 24 mil participantes de mais de 50 países.

A presença das duas empresas foi resultado de articulação da gestão do Parque Tecnológico, que proporcionou ingressos gratuitos para atores da comunidade, além de outros benefícios. "Nosso estado é líder na região Nordeste no desenvolvimento de startups e se coloca em sétimo lugar no cenário nacional. Neste sentido, a presença de startups baianas neste evento de envergadura internacional é um reflexo desse panorama", disse Rafael Guedes, diretor-executivo do Parque Tecnológico da Bahia.

Além do ambiente de negócios que reunirá cerca de mil investidores, sete mil empresas e três mil startups, o South Summit Brasil 2024 proporcionará competição de pitch de 50 startups de diversos países. Entre outras atividades, o evento contará com 600 palestras e participação de 140 fundos de investimentos nacionais e estrangeiros.