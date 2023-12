Pelo menos 33% dos trabalhadores planejam presentear neste Natal | A TARDE

Com a proximidade do Natal, em meio às compras pessoais, de itens para a ceia e decoração, também começam os preparativos para as compras das lembranças trocadas entre familiares, em amigos secretos e confraternizações. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 33% dos trabalhadores que têm direito ao décimo terceiro – cerca de 23 milhões de consumidores - devem usar o benefício para as aquisições de presentes de Natal este ano. Diante desse cenário, empreendedores já estão se movimentando para oferecer opções diversificadas e alavancar as vendas.

Há um ano e meio, quando inaugurou a KA.NECA, loja virtual de canecas personalizadas, Taís Teles já esperava que seria um grande coringa para presentes de Natal, bem como outras datas comemorativas. Com a opção de escolher a cor do objeto, inserir nome e até mesmo foto de parentes e amigos, os pedidos dos itens para a grande noite estão a todo vapor desde o início de novembro, para atacado e varejo.

“Conseguimos comprar canecas em vários estabelecimentos, mas quando é algo personalizado, feito para a pessoa que será presenteada, dá todo um toque especial para um item comum, do nosso cotidiano”, diz Taís. Além do carro-chefe, os artigos de papelaria personalizados, como agendas, planners e calendários, também são opções de presentes encontradas na KA.NECA.

Devido à promoção para compras antecipadas e à divulgação nas redes sociais, segundo Taís, as encomendas estão acontecendo com maior antecedência quando comparadas ao ano passado. Para este ano a empreendedora espera um aumento de 50% nas vendas em relação ao Natal de 2022.

Quem também já está colhendo os bons frutos da proximidade do Natal é Rodrigo Doria, dono da loja de roupas masculinas Diamond Imports, localizada no Shopping da Gente, em Salvador. Além da preocupação com os que pretendem passar o Natal de roupa nova, o empreendedor também se atenta a quem vai em busca de presentes.

Personalização

“Temos a nossa própria embalagem para presentes, personalizada, e não cobramos a mais por isso. Além disso, para quem quiser que o item vá direto para as mãos da pessoa presenteada, temos o serviço de entrega do shopping e também utilizamos os aplicativos de entrega”, pontua Rodrigo, que espera um aumento de 40% nas vendas esse ano.

Na Amora Brinquedos, loja voltada para a construção de uma educação antirracista, com a proximidade do Natal, as bonecas e bonecos ganham uma edição especial, com roupas e gorrinhos em referência à data comemorativa. Além disso, uma série de outros brinquedos disponíveis no catálogo podem ser adquiridos para presentear crianças e adultos.

De acordo com a empreendedora Geo Nunes, fundadora do negócio, as expectativas para o terceiro trimestre do ano são sempre altas. “De forma geral, a gente sempre se prepara para o último trimestre do ano, porque, em outubro, temos o mês das crianças, em novembro, o mês da consciência negra, e, em dezembro, o Natal. O nosso aumento de vendas neste período do ano vem muito das vendas B2B (feita de uma empresa para outra), onde as empresas nos procuram para produção de presentes para seus colaboradores”, explica.

Quando se trata de presente, tudo é possível, a depender da necessidade do cliente. Portanto, o varejo, em geral, precisa se preparar para a temporada de compras das lembranças e se atentar ao estoque e ao que será trazido de novo para o mercado, ressalta o especialista em pequenos negócios do Sebrae Fabricio Barreto.

Este ano, de acordo com as projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e Fecomércio-BA, o varejo na Bahia deve alcançar R$ 14,3 bilhões em vendas no último mês do ano – um incremento de 3,7% ou R$ 510,2 milhões a mais em relação a dezembro de 2022.

Para se destacar em meio à concorrência e alavancar as vendas de Natal, Barreto chama atenção para as estratégias de divulgação e para atração e fidelização de clientes, além dos cuidados com o serviço que será entregue.

“É preciso identificar o público alvo e avaliar os meios de divulgação que mais funcionam para o nicho. Além das redes sociais, é possível utilizar carros de som, panfletagem e o próprio WhatsApp. Além disso, é necessário pensar na embalagem e, principalmente, pensar na inovação, usar a criatividade para entrar no clima de Natal e se destacar”, assegura o especialista.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló