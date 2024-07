Petroleiros montam acampamento em frente ao Edisen, no centro do Rio

- Foto: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, 20, petroleiros ligados à Federação Única dos Petroleiros (FUP) montaram acampamento em frente ao Edifício Senado (Edisen), sede da Petrobras, no centro do Rio de Janeiro, dando início à vigília por tempo indeterminado, após ato com participação massiva da categoria. Foram cerca de 800 pessoas reunidas, em defesa do Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros).

Os Programas de Equacionamento de Déficit (PEDs) foram implementados pela Petrobras nos anos de 2015, 2018 e 2021, para equilibrar as finanças do fundo de pensão. Mas os descontos sofridos pelos beneficiários vem reduzindo os benefícios de forma significativa, inclusive dificultando os assistidos a terem acesso à aposentadoria. A Petros é o segundo maior fundo de pensão do país.

“É inadmissível que trabalhadores, muitos tendo contribuído por 20, 30 anos para Petros, recebam seu benefício com déficit, por uma dívida que não foram eles que fizeram”, pontua Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP.

Na quarta-feira, durante a posse da Magda Chambriard, presidente da Petrobras, Bacelar reforçou a reivindicação dos petroleiros em relação aos descontos abusivos, inclusive lembrando que Chambriard também é aposentada da Petrobras. “Temos pessoas que fazem parte da construção dessa grande empresa, que foram atingidas com os equacionamentos e sofreram, principalmente nossos aposentados e pensionistas, que não recebem a aposentadoria completa no final do mês, devido à corrosão de seu salário”. O dirigente da FUP destacou que este deve ser um compromisso da nova presidenta da companhia, lembrando que este é um dos principais problemas a serem enfrentados entre sindicatos e empresa.

Além do grande ato no Rio de Janeiro, também houve manifestação no Terminal Aquaviário de Suape (Suape/PE), na Refinaria de Paulínia (Replan/SP) e na Refinaria de Capuava (Recap/SP).