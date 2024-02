Petróleo bruto deve ter exportação recorde em 2024 | A TARDE

A Associação de Comércio Exterior do Brasil projeta que as vendas do petróleo bruto no país no neste ano podem somar US$ 43,575 bilhões. Com isso, o produto deve rivalizar com a soja pelo topo da balança comercial.

De acordo com o Estadão, o cenário de produção crescente fez com que a expectativa sobre o produto fosse elevada. O crescimento do produto na balança comercial deve contribuir para os números do setor externo do país.

Segundo a reportagem, o melhor desempenho obtido com a exportação de petróleo havia sido observado em 2022, quando o Brasil vendeu US$ 42,553 bilhões. No ano passado, o resultado foi muito parecido: US$ 42,539 bilhões.

Nas projeções da Associação de Comércio Exterior do Brasil, a exportação do produto atingirá 83 milhões de toneladas, acima das 81 milhões de toneladas apuradas em 2023. As projeções foram feitas no fim do ano passado e podem ser alteradas ao londo do ano.