Picanha fica 10% mais barata no primeiro mandato de Lula | A TARDE

O preço da picanha registrou queda de -10,69% no acumulado do ano, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dados são do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta quinta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O preço de uma das carnes mais valorizadas foi uma das pautas debatidas pelo presidente nas eleições de 2022, que reforçou o compromisso de baixar o preço da picanha, para que famílias possam fazer o seu churrasco com esse item. Outra promessa de Lula diz respeito à redução do preço da cerveja, que registrou aumento de 5,29%.

O item Alimentação e bebidas registrou alta de 1,03%, influenciada pela queda nos preços da alimentação no domicílio (-0,52%). O subitem carnes registrou queda de -0,27 p.p. O IBGE divulgou hoje, os resultados da inflação do país, que registrou crescimento de 4,62% no acumulado de 2023.

A bebida consumida fora de casa, em locais como bares, também ficou mais cara. Os preços da cerveja fora do domicílio subiram 5,23% no acumulado de 2023 do IPCA, menos do que em 2022 (6,42%).