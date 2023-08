Planserv tem previsão orçamentária de R$ 2 bi para 2023

Com previsão orçamentária de R$ 2 bilhões para 2023 e uma carteira de cerca de 500 mil beneficiários em todo o estado, o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais – Planserv autoriza, em média, a realização de cerca de 30 mil consultas, exames e procedimentos por dia. Balanço realizado pela gestão do sistema apontou que nos últimos seis meses o plano cobriu mais de 250 mil internações e atendimentos de emergência de saúde. A assistência é um benefício facultativo oferecido pelo Governo da Bahia a seus servidores, que podem incluir ainda dependentes, agregados e pensionistas.

De acordo com a coordenadora-geral do Planserv, Socorro Brito, no último mês, o plano garantiu 12,5 mil internações, que representam a aplicação de R$ 76 milhões na saúde do servidor público do Estado da Bahia e de suas famílias. “Dentre as especialidades mais demandadas, a Oncologia representa um alto custo para o serviço, com a inclusão de novas medicações para atualizar os tratamentos e condutas de pacientes”, explicou.

Demanda alta

A gestora ressalta ainda um aumento específico, em decorrência da pandemia. “Hoje são tratadas muitas doenças respiratórias, consequência de comorbidades relacionadas à Covid-19, que também demandam serviços de cardiologia”, afirmou.

Entre hospitais, clínicas, laboratórios e empresas de atendimento domiciliar, a rede de credenciados do Planserv chega a 1.500 prestadores de serviço, que contribuem para o acolhimento em saúde, qualificado e regionalizado. “Este ano, já credenciamos 40 prestadores de serviço, destes 80% atendem no interior da Bahia. Essa é uma prioridade do Planserv, para que a gente possa acolher mais prestadores no interior, dada a carência de oferta desse serviço”, destaca Socorro Brito.

Entre fevereiro e julho de 2023, 55 mil internações e 198 mil atendimentos de emergência foram contabilizados entre os beneficiários do Planserv. No mesmo período, foram autorizados 452 mil exames de imagem, como radiografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada e ultrassonografia. A eficiência da gestão do Planserv aponta ainda para números como 636 mil consultas ambulatoriais e 5,8 milhões de exames laboratoriais realizados durante estes seis meses.

Com gestão da Secretaria da Administração do Estado (Saeb), por intermédio da Coordenação de Assistência à Saúde do Servidor (CAS), o Planserv conta, desde fevereiro de 2023, com a empresa Maida Health no atendimento à necessidade de suporte operacional. O modelo é uma prática que vem sendo adotada pela assistência nos últimos anos, e a empresa foi a vencedora do processo licitatório apresentando uma proposta 15% mais vantajosa do que a segunda colocada. Dentre os principais serviços da nova empresa está a implantação de um software moderno e integrado com ferramentas gerenciais, táticas e operacionais para auxiliar a gestão do Planserv.

Através das ferramentas, como um aplicativo móvel, os beneficiários poderão acompanhar, na palma da mão, o andamento das suas solicitações de autorizações de consultas e exames, além de contar com a consulta à rede credenciada do plano. Quando internados, os beneficiários serão acompanhados por uma equipe especializada do plano, que vai prestar apoio ao paciente e seus familiares.

O Planserv permite, como diferencial na comparação com outros planos, a inclusão de netos de titulares na condição de agregados. Atualmente, a assistência estadual possui cerca de 94 mil netos beneficiários, equivalente a quase 20% dos beneficiários. Muitos foram incluídos no plano em seus primeiros dias de vida.