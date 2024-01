Preço da gasolina sobe 12,5% nos postos de combustíveis em 2023 | A TARDE

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados na terça-feira, 2, apontam que, em 2023, o preço médio da gasolina aumentou 12,5% nos postos do país em comparação com 2022.

Na última semana de 2022, o preço médio foi de R$ 4,96 e entre 24 a 30 de dezembro de 2023 subiu para R$ 5,58. Em contrapartida, o etanol e o diesel tiveram quedas de 11,6% e 6,24%, respectivamente, no ano.

Os dados são resultados de diversos fatores, como a reoneração dos combustíveis anunciada pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad. A cotação internacional do petróleo, o câmbio e os reajustes de preços pela Petrobras às refinarias também ajudam a entender a variação na bomba de combustíveis.

O ano foi marcado pela retomada de impostos federais sobre os combustíveis. Além disso, exerceram influência nos preços a cotação internacional do petróleo, o câmbio e os reajustes dos valores praticados pela Petrobras — que, em 2023, também alterou sua política de preços.