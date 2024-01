Preço dos combustíveis aumenta 60% na Argentina | A TARDE

Os argentinos estão pagando 60% mais caro pelo preço da gasolina, 73% pelo da carne e 140% pela abobrinha no governo Milei. As medidas econômicas do presidente ultra liberal empurraram uma depreciação rápida da moeda argentina, afetando os preços dos produtos rapidamente.

Quando Javier Milei foi eleito presidente em 19 de novembro, o país já estava sofrendo com a terceira maior taxa de inflação do mundo, com os preços subindo 160% em relação ao ano anterior.

O porta-voz de Milei, Manuel Adorni, afirmou que a aceleração da inflação era a consequência inevitável de finalmente corrigir a economia distorcida da Argentina. Ele disse: "Ficamos com uma série de problemas e questões não resolvidas que precisamos começar a abordar. Inevitavelmente, passaremos por meses de alta inflação".

Milei advertiu os argentinos que seus planos para reduzir o governo e reformar a economia causariam dor no início. "Prefiro contar a vocês a verdade desconfortável do que uma mentira confortável", disse em seu discurso de posse, acrescentando na semana passada que desejava acabar com o "modelo de declínio" do país.