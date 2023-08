Preços de presentes para Dia dos Pais sobe o dobro da inflação

Levantamento feito pela Fecomércio-BA aponta que o preço médio da cesta de produtos para o Dia dos Pais em 2023 está 6,7% mais alto em comparação com o ano anterior. O aumento equivale a mais que o dobro da inflação geral registrada na região metropolitana de Salvador (3%) no mesmo período (últimos 12 meses).

A alta é puxada por artigos do vestuário e calçados. De 15 itens mensurados, dez estão com o reajuste anual. Destaque para sapato masculino, com incremento de 16,8%, maior variação em um ano. Seguindo ainda nesse segmento, tênis apresenta alta de 12,2%, bermuda quase 9% e, sandália, 7,9%.

O ticket médio de um presente para os pais custa entre R$ 150 e R$ 180, apurou a reportagem de A TARDE.

A Fecomércio-BA é ligada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A pesquisa realizada tem como base dados do IPCA-15, medido Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Outras elevações foram nas áreas de perfumaria (13,3%), itens para barba (12,9%) e cabelo (11,2%).

No sentido contrário, contudo, no setor de eletroeletrônico os preços deram uma arrefecida. Em 12 meses, os televisores, por exemplo, recuaram em média 17,9%, e o preço de computador pessoal retraiu 8,52%.

De acordo com o consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze, apesar da inflação pouco mais elevada do Dia dos Pais, vale a pena o consumidor pesquisar.

Ele explica que o aumento do setor é ainda carregado do aumento de custos registrado em 2022, haja vista que "nesse cenário do acumulado de 12 meses você ainda tem o ano anterior, com aumento do algodão, derivados de petróleo, e daí alguns tecidos, malhas, enfim".

Quanto à redução do índice de inflação, ele destaca a queda nos preços de alguns alimentos, sobretudo dos combustíveis.

"Se você pega os produtos mais específicos do Dia dos Pais, percebe-se um crescimento mais elevado, e isso impacta, sim, no aumento de preços para o consumidor. Por outro lado, precebe-se uma condição muito mais favorável para as famílias este ano, com aumento do emprego, uma folga no orçamento a partir da queda de preços de alguns alimentos, e combustíveis".

"E isso cria margem, mesmo com aumento do vestuário, para que o consumidor consiga manter um consumo ou aumentar em relação ao ano passado ".

Dietze pontua que a área de vestuário abrange uma gama de setores, como calçados, roupas, moda praia, moda trabalho. E fala que esse é um comércio é muito concorrido.

"A concorrência é tão grande, que vale a pena pesquisar. A dica de sempre é pesquisar, ver se encontra um produto e se aquele pagamento cabe no bolso, sem apertar o orçamento. E assim agradar o pai, e ainda ajudar o comércio."

"A situação econômica das famílias está bem melhor que no ano passado. Há uma folga importante na renda, deflação de alimentos em junho e julho, diminuição dos combustíveis. Há um aumento significativo da renda e isso traz um estímulo igualmente importante para o consumo, nem que não seja necessariamente para agora".

Presidente da Associação de Lojistas do Salvador Shopping, o empresário Humberto Paiva diz que espera um aumento de 4% no faturamento com as vendas do Dia dos Pais. Segundo Paiva, com exceção de alguns setores, o primeiro semestre não foi bom. No vestuário (roupas e calçados), ele fala em uma queda de 15%.

Ainda segundo o empresário, o preço alto vem do fabricante e é preciso repassar. Mas, de acordo com ele, são "os mesmos de 2022".

Tradição

Na casa da bacharel em direito Miucha Laranjeira, 36, troca de presentes em datas festivas nunca foi uma tradição. Pelo contrário, sempre foi desestimulada pelo próprio pai, ela conta.

Acontece que mãe de um bebê de quase oito meses, tem agora Gabriel, o marido, pai de primeira viagem.

"Não que eu não possa mudar de ideia (e dar um presente a ele), mas, por exemplo. No mês passado, eu estava com a conta no vermelho e, sem que eu pedisse, ele (Gabriel) foi lá e me emprestou. Agora meio que não tem muito sentido fazer um gasto extra", fala Miucha, dizendo ainda que tenta se desfazer de umas ações que possui da empresa onde trabalha, para ver se levanta um dinheiro.

Centros de compras, como Salvador Shopping, Salvador Norte e Shopping Paseo Itaigara, já anunciaram campanhas promocionais.

No Salvador Norte, compras acima de R$ 350 dá direito a caneca de chope. Já no Salvador Shopping a cada R$ 600, o cliente ganha um chinela da marca Soul Dila. Compras de R$ 300 po aplicativo do shopping se tornam R$ 600.

No Paseo, as dicas são Camisa da Tempt / R$ 139; Kit de vinho na Casa Queiroz, R$ 520; sandália na Sandaliaria Salvador, pequena por R$ 48,90 e grande por R$ 65,90.