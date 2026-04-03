ECONOMIA
"Preços estão caríssimos!": busca por ovos de Páscoa chama atenção em Salvador
Lojas estiveram cheias na busca por chocolates, mas clientes reclamaram dos preços
Por Thyffanny Ellen*
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A proximidade da Páscoa, celebrada amanhã, movimentou na quinta-feira, 2, vários centros de compras em Salvador. A TARDE acompanhou in loco a movimentação em centros de compras da capital baiana.
No Salvador Shopping, o fluxo de consumidores em busca dos tradicionais ovos de chocolate era intenso. As lojas estavam cheias e os clientes circulavam entre ovos, caixas e barras de chocolate, em busca de alternativas mais acessíveis.
Entre os consumidores, a percepção sobre os preços variava, mas a maioria não abriu mão das compras. O aposentado José Ramos saiu com sacolas cheias para presentear filhos e netos.
“Os preços estão muito altos, caríssimos! Não posso deixar de comprar, nessa época todos gostam de ganhar alguma coisa”, disse ao jornal A TARDE.
Já a auxiliar administrativa Carla Souza, que estava com a filha, avaliou os preços de forma mais equilibrada e buscou alternativas. “Achei os preços dentro do esperado, mas procurei opções menores de ovos e algumas barras de chocolate”, afirmou à reportagem.
Para ela, o momento vai além do presente. “O importante é não deixar passar em branco, principalmente por causa das crianças”, ressaltou.
Procura é intensa
O movimento foi intenso nas lojas varejistas, com aumento na procura do produto. Na unidade das Lojas Americanas, o promotor de vendas de grandes marcas de chocolates, João Pedro Campos, destacou a reta final das vendas.
“Até o sábado, o estoque deve estar zerado, principalmente nas lojas com maior fluxo”, afirmou.
Com a alta procura, os preços também passaram por ajustes ao longo dos dias. “Hoje os ovos estão saindo na média de R$ 49,00 a R$ 59,00”, disse João Pedro, ao explicar que os valores já haviam sido reduzidos em comparação com o início da temporada.
Gerente da loja de chocolate Lindt, Ana Paula Amaral, confirmou a alta da procura.“O movimento realmente começou a aumentar nessa semana de Páscoa, e nesses últimos dias está muito mais intenso.”
*Estagiária sob a supervisão da jornalista Isabel Oliveira
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