"Preços estão caríssimos!": busca por ovos de Páscoa chama atenção em Salvador

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Ovos de Páscoa - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

A proximidade da Páscoa, celebrada amanhã, movimentou na quinta-feira, 2, vários centros de compras em Salvador. A TARDE acompanhou in loco a movimentação em centros de compras da capital baiana.

No Salvador Shopping, o fluxo de consumidores em busca dos tradicionais ovos de chocolate era intenso. As lojas estavam cheias e os clientes circulavam entre ovos, caixas e barras de chocolate, em busca de alternativas mais acessíveis.

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Entre os consumidores, a percepção sobre os preços variava, mas a maioria não abriu mão das compras. O aposentado José Ramos saiu com sacolas cheias para presentear filhos e netos.

“Os preços estão muito altos, caríssimos! Não posso deixar de comprar, nessa época todos gostam de ganhar alguma coisa”, disse ao jornal A TARDE.

Páscoa movimenta shoppings de Salvador | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Já a auxiliar administrativa Carla Souza, que estava com a filha, avaliou os preços de forma mais equilibrada e buscou alternativas. “Achei os preços dentro do esperado, mas procurei opções menores de ovos e algumas barras de chocolate”, afirmou à reportagem.

Para ela, o momento vai além do presente. “O importante é não deixar passar em branco, principalmente por causa das crianças”, ressaltou.

Procura é intensa

O movimento foi intenso nas lojas varejistas, com aumento na procura do produto. Na unidade das Lojas Americanas, o promotor de vendas de grandes marcas de chocolates, João Pedro Campos, destacou a reta final das vendas.

“Até o sábado, o estoque deve estar zerado, principalmente nas lojas com maior fluxo”, afirmou.

Páscoa movimenta shoppings de Salvador | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Com a alta procura, os preços também passaram por ajustes ao longo dos dias. “Hoje os ovos estão saindo na média de R$ 49,00 a R$ 59,00”, disse João Pedro, ao explicar que os valores já haviam sido reduzidos em comparação com o início da temporada.

Gerente da loja de chocolate Lindt, Ana Paula Amaral, confirmou a alta da procura.“O movimento realmente começou a aumentar nessa semana de Páscoa, e nesses últimos dias está muito mais intenso.”

*Estagiária sob a supervisão da jornalista Isabel Oliveira