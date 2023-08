Presidente da Coelba destaca desafios com modernização da Bahia

O Grupo A TARDE recebeu nesta terça-feira, 29, a visita institucional do presidente da Neonergia Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), Thiago Guth, que falou sobre os principais desafios da empresa no estado da Bahia.

De acordo com Thiago Guth, o grande desafio no Estado é o seu crescimento substancial. Segundo informa o presidente, a empresa de energia elétrica, que investiu 11 bilhões de reais nos últimos cinco anos na Bahia, está realizando ações necessárias para sustentar esse desenvolvimento.

“Estamos realizando investimento maciço na modernização, também em redes automatizadas, para que em um eventual problema na rede, seja possível se recuperar, com o estabelecimento de energia dos clientes de forma mais rápida. Nós também estamos investindo na melhoria dos nossos ativos, das nossas subestações, das nossas linhas para garantir melhor qualidade”, disse o presidente.

Segundo Thiago Guth, a Bahia atingiu, no ano passado, os melhores indicadores de qualidade de fornecimento da história da Coelba, se tratando de duração e a frequência.

“A empresa já vinha com uma estratégia de melhoria contínua de atendimento ao cliente e a gente vai seguir muito forte nessa pegada. Além disso, a gente está investindo bastante na digitalização dos processos para facilitar a vida dos clientes. Por outro lado, nós também vamos reforçar e modernizar a estrutura local das nossas agência para quem ainda mantém o modelo tradicional de atendimento”, completou Thiago Guth.

Thiago Guth (ao centro) com os diretores do grupo A TARDE: Jefferson Beltrão, Caroline Gois, Luciano Neves e Mariana Carneiro | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Estiveram presentes o diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, a diretora de Projetos Especiais, Mariana Carneiro, o diretor da rádio A TARDE FM, Jefferson Beltrão, a diretora do Núcleo Digital, Caroline Gois, Eduardo Dute, gestor de marketing do grupo A TARDE, Marluce Barbosa, gestora comercial de A TARDE, Rodrigo Carvalho, gerente de Imprensa, Amine Darzé, gerente de Marketing e Maria Helena, relações institucionais.