Reajuste salarial em negociações supera inflação em 2023 | A TARDE

O reajuste salarial mediano em negociações e convenções coletivas terminou com 1 ponto percentual acima da inflação, de acordo com o Boletim Salariômetro, divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (Fipe).

Foi a primeira vez que o ano terminou indicando ganhos acima da inflação desde 2018. Naquela oportunidade, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) variou entre 2,1% e 4%.

De dezembro a janeiro de 2023, todos os meses terminaram com negociações vencendo a inflação dos 12 meses anteriores. O mês com maior reajuste real foi julho, com 1,5%, enquanto o menor foi janeiro, que apresentou apenas 0,1%.

A inflação determinada pelo INPC terminou o ano passado com alta de 3,85%. Em 2022, ficou em 5,93%.

Entre regiões, Norte e Nordeste tiveram o menor ganho real no período (0,53%), enquanto Centro-Oeste e Sudeste registraram o maior (1,07%). O Sul contabilizou um ganho real de 0,77%.

O maior reajuste entre os setores da economia foi a construção Construção Civil (1,52%), seguida da Agropecuária (1,17%) e dos Serviços (1,00%). Os menores reajustes relativos foram Indústria (0,94%) e Comércio (0,50%).

O coordenador do Salariômetro, Hélio Zylberstajn, projetou os resultados para 2024. “É um ano eleitoral. Então, os gastos dos governos esquentam um pouco a economia. Além disso, a inflação deve ficar comportada e o mercado de trabalho está razoavelmente bom”, diz.