Receita abre consulta ao 5º lote; confira se chegou sua vez

A Receita Federal deve liberar nesta sexta-feira, 22, a partir das 10h (horário de Brasília), a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Neste mês, o crédito bancário será realizado na sexta-feira, dia 29 de setembro.

Para saber se ainda têm direito à restituição do Imposto de Renda 2023, os contribuintes poderão verificar o status do pagamento no site oficial da Receita Federal.



Vale lembrar que o valor depositado no 5º lote será o maior entre todos proporcionalmente ao valor recebido, devido a uma correção que leva em conta a taxa básica de juros, Selic, acumulada a partir do mês seguinte após o prazo final da entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, acrescida de 1% [da Selic] no mês do depósito.