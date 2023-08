Retomada do setor de óleo e gás impulsiona geração de empregos

A mudança no comando da Petrobrás e o anúncio do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) aumentam a expectativa de retomada do setor de óleo e gás e a consequente geração de empregos no setor. A Bahia ocupa lugar privilegiado nesse cenário.

Um dos empreendimentos que faz parte desse novo momento da cadeia produtiva do petróleo é o estaleiro Enseada Paraguaçu, em Maragogipe, Recôncavo Baiano. Nesta sexta-feira, 18, parlamentares participaram de uma visita técnica ao local, que vai voltar a produzir navios e plataformas.

Os deputados federais Jorge Solla (PT), Daniel Almeida (PC do B) e Alexandre Lindenmeyer (PT-RS), membro da Frente Parlamentar da indústria naval, estiveram no estaleiro, acompanhados das deputadas estaduais Maria Del Carmen (PT) e Fabíola Mansur (PSB).

O Coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, destacou a grandeza do empreendimento e a importância de voltar a desenvolver projetos. Ele lembrou o investimento de US$ 1 bilhão realizado na construção do estaleiro, que chegou a empregar cerca de 82 mil trabalhadores diretos e 400 mil indiretamente e foi responsável pela construção das sondas P59 e P60, além de dois navios que estam em produção quando a operação foi paralisada. Hoje, o estaleiro emprega apenas 35 mil trabalhadores.

“Infelizmente esse projeto foi interrompido pela lava-jato, pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro, mas agora temos a oportunidade de retomar a indústria naval com o governo do presidente Lula”, diz Deyvid, que participou da elaboração do programa de governo e do governo de transição.

“Nós, da FUP, cobramos que a Petrobrás volte a ser essa indutora da engenharia nacional e da indústria naval. A Transpetro já sinalizou a produção de grandes navios e a Petrobrás também sinalizou isso, está no PAC 3 a construção de 25 navios aqui no Brasil, para o uso dos estaleiros e geração de emprego e renda no país”, diz o sindicalista.

Empregos

Os resultados dessa mudança de diretrizes já começam a aparecer. De janeiro a junho de 2023, o saldo acumulado de contratações no setor de óleo e gás no Brasil foi de 6.268 empregos, aumento de 6,6% em comparação ao ano passado. Somente na Bahia, o saldo acumulado de contratações no mesmo período foi de 470 novos postos, um crescimento de 6,4% comparado a 2022.

Além da retomada da indústria naval, a Petrobras também pretende retomar outros investimentos no Nordeste. Uma parceria com a Unigel para retomar a operação das duas fábricas de fertilizantes arrendadas em Sergipe e na Bahia se encontra em fase de estudo. Segundo o presidente da estatal, Jean Paul Prates, a parceria deve incluir a produção de hidrogênio verde, preparando a companhia para a transição energética.

“A indústria do óleo e gás pode alavancar e acelerar o processo de transição energética seja por sua capacidade de investimentos operacionais, assim como pela sua capacidade de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação em direção de novas rotas tecnológicas, tais como de energia eólica, solar, fotovoltaica, hidrogênio verde e azul, biogás, SAF, entre outros. A Petrobras pode ser o grande motor da transição energética no Brasil”, projeta Deyvid.

Desinvestimentos

Os desinvestimentos promovidos nos dois últimos governos tiveram um impacto severo na vida econômica do Estado da Bahia e na Região Nordeste como um todo. Queda no emprego e preços dos combustíveis mais caros são as consequências mais visíveis da privatização. Nos últimos nove anos, o número de trabalhadores da Petrobras no Nordeste caiu 76%. Atualmente, o Nordeste conta com apenas 4,1 mil trabalhadores da estatal. Em 2013, esse número era de 17,4 mil, segundo a FUP e o Dieese (Departamento intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

A Petrobras, segundo dados do Ineep (Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), vendeu 264 ativos entre 2015 e 2022, dos quais 3 foram refinarias estratégicas para o abastecimento e segurança energética nacional, RLAM, REMAN e Lubnor.

Na Bahia, segundo cálculos do Ineep, a RLAM (Refinaria Landulfo Alves Mataripe) foi vendida por um preço 50% inferior ao seu valor mínimo de mercado à época, por US$ 1,65 bilhão. Estima-se que o valor real pudesse chegar a US$ 4 bilhões. Além da transferência de capacidade operacional, quadros técnicos e tecnologia da Petrobras aos compradores desses ativos, a privatização ainda se converteu em preços maiores para o consumidor final, como hoje se vê na distribuição de combustíveis da Acelen, que assumiu a refinaria.

“A retomada desses ativos e reversão de suas vendas é uma pauta da agenda da FUP, pois consideramos esses ativos estratégicos para segurança energética nacional e pela defesa sistemática que fazemos de uma Petrobras integrada, como já foi um dia, e capaz de garantir a melhor eficiência na produção e abastecimento do mercado nacional de combustíveis a preços justo”, defende Deyvid.