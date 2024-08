Rompimento de amarras em plataformas da Bacia de Campos preocupa FUP

- Foto: Divulgação

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) vem acompanhando, junto com o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), ocorrências de rompimento de amarras em duas plataformas da Bacia de Campos (RJ) – P-38 e P-19. Em menos de um mês, a P-38, que conta com oito amarras no total, teve três amarras rompidas. Já a P-19 sofreu o rompimento de duas de suas dezesseis amarras, no último sábado (10).

O Sindipetro-NF recebeu a informação da Petrobrás, sobre a P-19, de que “por volta de 16h, ocorreu um balanço da unidade fora do padrão de normalidade. Após a inspeção em campo, foi identificada ausência de tensão nas amarras 5 e 7, indicando suspeita de rompimento das mesmas”.

A suspeita foi confirmada em seguida e a unidade está sendo estabilizada com auxílio de uma embarcação de reboque, para que as demais amarras não sejam forçadas. A empresa desembarcou 24 petroleiros.

“O rompimento das amarras é mais uma consequência do sucateamento que a Petrobrás sofreu nos últimos anos, durante os últimos governos”, destaca Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP. Bacelar lembra que, desde a diminuição de investimento em SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) os incidentes aumentaram.

A P-19 é uma unidade flutuante, ancorada a 179 km da costa do litoral de Campos dos Goytacazes, no Campo de Marlim, e a P-38 está localizada no Campo de Marlim Sul, a cerca de 120 km do continente. As amarras garantem a estabilidade das plataformas, para que permaneçam no mesmo local, mesmo expostas ao movimento causado pelas correntes marítimas.