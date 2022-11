Saiba como poupar nas festas e aproveitar a renda extra no fim de ano

A aproximação das festas de fim de ano proporciona ao público variadas oportunidades de investimento e consumo de produtos ou serviços oferecidos no mercado. Com o benefício do 13º salário, as pessoas podem quitar dívidas que surgiram nos meses anteriores, aproveitar as promoções e realizar investimentos futuros, garantindo maior tranquilidade financeira. Mas, para ter sucesso na gestão do dinheiro, é necessário utilizar estratégias, além do autocontrole na hora de comprar.

Para o consultor financeiro da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze, é importante aproveitar as promoções oferecidas pela Black Friday, que vai ser realizada no dia 25 de novembro. Ele afirma que, neste período, as empresas preparam descontos significativos, o que pode garantir bons investimentos para os consumidores. Entre os segmentos de mercado com maior possibilidade de baixa nos preços, estão os de eletrodomésticos, eletrônicos e vestuário.

"Muita gente vai aproveitar os descontos para comprar uma TV nova, aparelhos amplificadores de som, para chamar os amigos e a família para ver a Copa do Mundo. Então todo esse conjunto vai influenciar nas vendas. É um setor que vai ter muita oportunidade bacana", diz o consultor.

O professor e economista Antônio Carvalho alerta para os problemas de consumo neste período do ano. Ele destaca a importância de se reunir com a família e os amigos para as festas, mas lembra da necessidade de controlar os gastos e fazer uma boa utilização da renda extra proporcionada pelo 13º salário.

“Falar de economia para quem ganha pouco já é um desafio, viver é um desafio maior ainda. O final do ano é sempre um período convidativo, propício ao consumo. Nós criamos toda essa mística em torno dos festejos de final do ano, Natal, réveillon, que é um convite à celebração, acho que não tem nada demais”, afirma.

Carvalho aponta que é possível celebrar fazendo boas escolhas, comprando o essencial e evitando gastos desnecessários. O professor e economista também dá algumas dicas de como organizar as festas reduzindo o risco de endividamento. “Dá para fazer uma festinha simples, sem gastar muito, substituindo itens mais caros pelos mais baratos. Não ter vergonha de fazer aquilo que nós, baianos, já sabemos fazer bem: a velha ‘vaquinha’”, pontua.

Endividamento

De acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 79% das famílias brasileiras estão endividadas. Para estas pessoas, o consultor Guilherme Dietze recomenda que a situação financeira seja regularizada antes de retomar o consumo.

"A gente está com um nível recorde de famílias com contas em atraso, então é importante que quem tiver inadimplente utilize o 13º para pagar essa dívida. A dica é pagar contas em atraso para depois voltar ao comércio", frisa.

A professora Mayana Cardoso, de 31 anos, consegue manter uma boa situação financeira baseada na organização. Ela analisa as contas periodicamente para se manter atualizada e longe do acúmulo de dívidas. "Anoto tudo e sempre faço uma análise a cada 90 dias, tenho uma reserva de emergência que custeia 4 meses do meu padrão de vida atual e apenas um cartão de crédito com limite de 30% da minha renda", conta.

As pessoas que conseguem se organizar durante o ano utilizam melhor o 13º salário. A estudante de pedagogia Yasmin Sales Santana, de 23 anos, não utiliza o acréscimo financeiro apenas para pagar dívidas. "A maioria das vezes uso para investir em produtos ou viagens. Acho muito interessante porque quem consegue se organizar realmente pode usufruir com mais sabedoria", aponta.

"Para o fim do ano, tenho planos de realizar uma viagem para descansar. Geralmente, aproveitamos a folga para realizar. Inclusive essa viagem já está na minha caderneta para não ficar com dívidas para o próximo ano", complementa Yasmin.

Yasmin Sales Santana, de 23 anos, aproveita o 13º salário para viajar e investir em produtos | Foto: Arquivo pessoal | Divulgação

Como investir dinheiro aproveitando o 13º salário

O aumento na renda durante o final do ano pode representar uma oportunidade ainda maior para as pessoas que não estão endividadas. O professor e economista Antônio Carvalho destaca possibilidades de investimentos que podem contribuir para o acréscimo financeiro da população de forma mais efetiva, alertando para os riscos e para a necessidade de escolher uma boa estratégia no mercado.

“Se você vai receber uma renda extra e conseguir poupar um pouquinho, é preciso proteger esse dinheiro, pelo menos da inflação, buscando uma aplicação financeira que gere algum rendimento. Entre as mais simples e que rendem mais que a poupança - porque a caderneta de poupança é a mais simples aplicação, mas é a que tem um rendimento muito pequeno -, as opções que uma pessoa com uma renda menor tem são as letras de crédito”, relatou.

As modalidades de investimento Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) são indicadas para manter o dinheiro protegido da inflação. As duas ferramentas são parecidas, com alteração apenas no destino do recurso. Na prática, o investidor empresta capital para uma instituição financeira em troca de taxa de juros. “Essas letras de crédito têm uma vantagem que muito brasileiro gosta, são isentas de imposto de renda. Ela tem um rendimento um pouco melhor que a poupança”, completou.

Uma outra opção é o Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Esta categoria tem um rendimento diário. De acordo com o economista, mesmo descontando imposto de renda, é possível adquirir uma melhor rentabilidade que a poupança, sendo também superior às letras de crédito. No entanto, é necessário ficar atento ao tempo. Para esta aplicação, o ideal é manter o investimento por pelo menos dois anos.