Salário mínimo: Saiba qual é a previsão do valor para 2024 | A TARDE

O salário mínimo pode subir R$ 101 em 2024, sendo assim, o valor proposto para o próximo ano é de R$ 1.421, de acordo com o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2024.

O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, agora em dezembro. No entanto, se as projeções se manterem, o piso nacional passará por um incremento de 7,7%, indo dos atuais R$ 1.320 para R$ 1.421.

O texto foi enviado pelo Executivo ao Congresso no dia 31 de agosto de 2023 e aguarda votação. O novo salário mínimo deve entrar em vigor a partir de 1º de janeiro do próximo ano, segundo confirmou a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em coletiva de imprensa para apresentação da LOA.

O cálculo soma a última projeção do INPC, que estava em 4,48%, mais 2,9% do PIB de 2022. O valor estipulado de R$ 1.421 considera a nova regra de valorização do salário mínimo, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula (PT).