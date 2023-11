Salvador sedia e-Agro com representantes do setor produtivo | A TARDE

A 5ª edição da e-Agro – feira de Inovação, Tecnologia Agropecuária e Geração de Negócios teve a sua abertura oficial realizada, na noite desta quinta-feira, 16, no Centro de Convenções, no bairro da Boca do Rio em Salvador. O evento é realizado pelo Sistema Faeb/Senar e pelo Sebrae Bahia.

Pelo segundo ano consecutivo, Salvador sedia o evento com a missão de aproximar o campo da cidade e trazer para a capital exposição de produtos agropecuários e conhecimento técnico para o público interessado em agronegócio. A cerimônia contou com a presença dos realizadores, parceiros, autoridades, representantes de entidades públicas e privadas do setor produtivo, além da participação massiva de produtores rurais de várias regiões da Bahia e do Brasil.



A feira oferece uma vasta programação para o público geral, como apresentações musicais, comercialização de artesanato e um “tour gastronômico”, com degustação de queijos, vinhos, cervejas artesanais, cachaças, cafés, mel, iogurtes e embutidos, além da Cozinha Show do Senac, que valoriza a culinária local.



“A E-agro parou em Salvador pela necessidade de nos comunicar com o público urbano e trazer a temática rural para o centro das discussões, implantando a consciência de que o agro está em tudo o tempo todo e, principalmente, fazer do evento palco de defesa das demandas do setor”, disse o presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda.



Nos três dias de evento, muitos cursos e capacitações serão ofertadas gratuitamente para jovens e adultos que já atuam ou pretendem entrar no mercado de trabalho do agro. Essa edição será marcada também pelo lançamento da Comissão Estadual das Mulheres do Agro, para ampliar a participação feminina nas decisões políticas e institucionais do setor agropecuário.



A feira vai até o próximo sábado, 18, e tem entrada gratuita. As Inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo site www.eagrodigital.com.br . A programação completa para os 3 dias de evento também pode ser conferida nesta página.